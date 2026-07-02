Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.07.2026 06:59:26
Microsoft, Singapore’s Lightstorm, Singtel join consortium to build India-South-east Asia undersea cable
The network will span 3,600 km and have landing stations in Machilipatnam in Andhra Pradesh, where Meta and Alphabet have announced data...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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