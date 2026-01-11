Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
11.01.2026 15:33:00
Microsoft: Updates für Windows 11 und Server 2025 werden getrennt
Künftig sollen Updates für Windows 11 (24H2/25H2) einerseits und Server 2025 andererseits separate KB-Nummern bekommen. Das könnte die Updates verschlanken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Microsoft Corp.
