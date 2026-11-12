Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
12.11.2026 08:49:00
Microsoft: Verwirrung und Phishingverdacht durch Umstellung bei E-Rechnungen
B2B-Rechnungen müssen ab 2027 elektronisch übermittelt werden. Microsoft hat bereits im November umgestellt, was Kunden verwirrt.
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