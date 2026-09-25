Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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25.09.2026 16:14:00
Microsoft 365: Drei Apps vor dem Aus - und Extraarbeit für Admins
Microsoft beendet den Support für die Companion-Apps Calendar, People und Files. Administratoren und Nutzer müssen sie selbst deinstallieren.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.09.26
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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25.09.26
|Künstliche Intelligenz: Bill Gates warnt vor einer Milliarde Todesfällen durch KI (Spiegel Online)
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25.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
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25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Bill Gates warns AI could cause ‘a billion deaths’ (Financial Times)
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25.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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25.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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|26 800,00
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|Microsoft Corp.
|453,50
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