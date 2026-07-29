Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
|
29.07.2026 23:31:37
Microsoft adds record $450bn in market cap as results cheer investors
Revenue in tech group’s intelligent cloud segment surges 32% to $39.3bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!