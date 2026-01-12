Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
'Overweight' 12.01.2026 17:05:39

Microsoft-Aktie dennoch stabil: Barclays reduziert Ziel

Microsoft-Aktie dennoch stabil: Barclays reduziert Ziel

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 625 auf 610 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern.

Im NASDAQ-Handel notiert die Microsoft-Aktie zeitweise 0,02 Prozent höher bei 479,37 US-Dollar.

/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Microsoft-Aktie tiefer: Viele Nutzer planen wegen Windows-10-Support-Ende Geräte-Neukauf

Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten