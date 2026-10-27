Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Angebot
|
27.10.2026 21:06:00
Microsoft-Aktie etwas tiefer: Tech-Konzern lockt 60.000 Angestellte mit Abfindungen
Microsoft hatte zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres Ende Juni rund 223.000 Beschäftigte. Damit adressiert das Angebot zumindest theoretisch über ein Viertel der Belegschaft. Microsoft selbst gehe aber davon aus, dass die Annahmequote weitaus niedriger sein werde als die 30 Prozent bei einem vorherigen Vorruhestandsangebot, schrieben der Finanzdienst Bloomberg und die Website "Geekwire" unter Berufung auf das Unternehmen. Der Windows-Konzern hatte erst vor wenigen Monaten etwa 4.800 Arbeitsplätze gestrichen.
Microsoft schraubt - wie etwa auch Google (Alphabet) und der Facebook-Konzern Meta die Ausgaben von KI-Infrastruktur hoch. Auch Google und Meta versuchten bereits, die Belegschaft zu verschlanken.
An der Börse sorgen die Sparmaßnahmen nicht für Erleichterung. Im NASDAQ-Handel notierte die Microsoft-Aktie letztlich geringfügige 0,24 Prozent tiefer bei 531,33 US-Dollar.
/so/DP/he
REDMOND (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|478,10
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.