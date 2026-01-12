Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|'Overweight'
|
12.01.2026 14:05:39
Microsoft-Aktie fällt: Barclays reduziert Ziel
Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Microsoft-Aktie zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 476,82 US-Dollar.
/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX Broker)
Weitere Links:
Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Analysen zu Microsoft Corp.
|10:19
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
