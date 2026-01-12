Microsoft Aktie

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

'Overweight' 12.01.2026 14:05:39

Microsoft-Aktie fällt: Barclays reduziert Ziel

Microsoft-Aktie fällt: Barclays reduziert Ziel

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 625 auf 610 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Microsoft-Aktie zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 476,82 US-Dollar.

/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

Analysen zu Microsoft Corp.

10:19 Microsoft Overweight Barclays Capital
05.01.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
