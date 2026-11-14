Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Entwarnung bei Microsoft
|
14.11.2026 08:51:00
Microsoft-Aktie im Blick: Großstörung beendet - Systeme laufen wieder
Alle Systeme liefen wieder, teilte das Unternehmen am Samstagmorgen (MEZ) auf seiner Webseite mit. Von den Problemen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365 betroffen. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört, darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic.
Bereits am Freitagnachmittag hatte Microsoft nach und nach Fortschritte gemacht. Der Konzern betonte danach, die Störung sei auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurückgegangen. Auch einen Zusammenhang mit der Technikpanne, die seit dem späten Freitagabend (MEZ) zu tausenden Flugausfällen in den USA geführt hatte, gebe es nicht. Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es.
/he
REDMOND (dpa-AFX)
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