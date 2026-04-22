Microsoft-Aktie klettert: Ausbau von KI-Allianz mit Moody’s - Analysten sehen massives Potenzial

• Microsoft und Moody’s erweitern Kooperation• Positive Stimmung unter Analysten• Microsoft-Aktie mit Gewinnen

Moody’s-Intelligence wird in Copilot integriert

Die Moody’s Corporation und Microsoft weiten ihre strategische Partnerschaft aus, um die Entscheidungsfindung in Unternehmen durch die direkte Integration von Finanzexpertise in KI-Workflows zu transformieren. Ziel dieser neuen Phase sei es laut entsprechender Pressemitteilung, die hochspezialisierten Analysen von Moody’s - die Informationen zu über 600 Millionen Unternehmen und komplexen Risikostrukturen umfassen - über Spezialistenkreise hinaus jedem Mitarbeiter zugänglich zu machen. Rob Fauber, CEO von Moody’s, unterstreicht die Relevanz: "Indem wir diese Informationen direkt in die KI-Lösungen von Microsoft auf Unternehmensebene einbinden, stellen wir Analysen auf Entscheidungsniveau nicht nur Spezialisten, sondern jedem Mitarbeiter in einem Unternehmen zur Verfügung, der sie benötigt."

Technisch erfolgt die Einbindung über zwei Wege: Ein dedizierter Moody’s-Agent ermöglicht agentenbasierte Workflows innerhalb von Microsoft 365 Copilot, während die Daten gleichzeitig als fundamentale Quelle ("Grounding") für Anwendungen wie Excel oder den Researcher-Agent dienen. Damit entfallen aufwendige Eigenintegrationen für Kunden. Bill Borden erklärt: "Durch die Integration der entscheidungsrelevanten Erkenntnisse von Moody’s in Microsoft 365 Copilot erleichtern wir Finanzdienstleistern in der gesamten Branche den Zugriff auf verlässliche Daten und Kontextinformationen im Arbeitsablauf - damit sie schneller vorankommen und mit Zuversicht handeln können." Letztlich soll diese Kooperation sicherstellen, dass KI-generierte Ergebnisse im Finanzkontext durch die verifizierten Daten von Moody’s stets erklärbar und überprüfbar bleiben.

Piper Sandler hebt den Daumen für Microsoft

Zudem hat der Analyst Billy Fitzsimmons von Piper Sandler jüngst seine Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie bekräftigt und das Kursziel auf 500,00 US-Dollar festgesetzt und sieht damit weiteres Potenzial für das Technologieunternehmen.

Die Einschätzung reiht sich laut TipRanks in ein überwiegend optimistisches Gesamtbild der Wall Street ein: Im Analystenkonsens wird Microsoft derzeit mit "Stark kaufen" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt mit 575,08 US-Dollar sogar deutlich über der Prognose von Piper Sandler und impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 35 Prozent. Besonders zuversichtlich zeigen sich zudem die Strategen von Goldman Sachs, die erst kürzlich ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 600,00 US-Dollar untermauerten.

So reagiert die Microsoft-Aktie

Im Rückblick zeigt sich für die Microsoft-Aktie ein gemischtes Bild. Seit Jahresbeginn zeigt sich das Papier mit rund 12 Prozent schwächer, während der Verlust auf dreimonatige Sicht nur noch bei 4,49 Prozent liegt. Innerhalb der letzten 4 Wochen zeigt sich die Aktie hingegen mit einem Plus von 14,32 Prozent.

Und auch am Mittwoch griffen die Anleger weiter zu. Im NASDAQ-Handel gewann die Microsoft-Aktie 2,07 Prozent auf 432,92 US-Dollar.

Evelyn Schmal, Bettina Schneider, Martina Köhler, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at