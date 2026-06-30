Microsoft-Aktie möglicherweise mit schwächstem Monat seit dem Jahr 2000: Die Gründe hinter dem Ausverkauf

Microsoft-Aktie vor schwächstem Monat seit dem Jahr 2000

Auslöser ist ein breiter Ausverkauf bei den großen Technologiewerten

Im Zentrum stehen Sorgen um die hohen KI-Ausgaben des Konzerns

Die Microsoft-Aktie steuert auf einen ihrer schwächsten Börsenmonate seit Jahrzehnten zu. Der Softwareriese liegt im Juni so weit im Minus, dass der laufende Monat zum schwächsten seit Dezember 2000 zu werden droht. Damals büßte der Titel 24,4 Prozent ein. Der Auslöser ist kein einzelnes Unternehmensereignis, sondern ein breiter Rückzug der Anleger aus den großen Technologiewerten, der ausgerechnet den Branchenprimus mit voller Wucht erwischt. So ging es für die Microsoft-Aktie an der NASDAQ im Juni bisher auf 368,57 US-Dollar nach unten, ein Abschlag von 18,14 Prozent (Schlusskurs vom 29. Juni). Vorbörslich deutet sich nun jedoch eine kleine Stabilisierung an: Zeitweise geht es moderate 0,40 Prozent auf 370,06 US-Dollar hoch.

Ein Ausverkauf erfasst die gesamte Spitzengruppe

Microsoft steht mit dem Kursrutsch nicht allein. Nach einem schwachen Monat für den gesamten Technologiesektor zogen Anleger reihenweise Kapital aus den Schwergewichten ab, die unter dem Namen Magnificent Seven zusammengefasst werden. Das Börsenjahr 2026 verlief für die Branche insgesamt freundlich, doch die größten Werte an der Spitze taten sich zuletzt spürbar schwerer als der breite Markt. Zur Einordnung der Dimension verweist Bloomberg auf den Februar 2008, der mit einem Minus von 16,56 Prozent bislang als zweitschwächster Microsoft-Monat seit Dezember 2000 gilt. Jener Monat lag nur wenige Wochen vor dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers.

Die KI-Ausgaben rücken ins Zentrum

Hinter dem Verkaufsdruck steht weniger das laufende Geschäft als die Sorge um die Strategie. Während Microsoft weiter massiv in das Wachstum mit künstlicher Intelligenz investiert, fürchten Teile des Marktes, dass derselbe KI-Boom das klassische Softwaregeschäft entwerten könnte. Zu den Quartalszahlen Ende April hatte der Konzern für das Cloudgeschäft Azure lediglich ein moderates Wachstum in Aussicht gestellt und zugleich seine Prognose für die Investitionsausgaben zum Jahresende auf 190 Milliarden US-Dollar angehoben. Diese Kombination aus vorsichtigem Ausblick und steigenden Ausgaben nährt die Zweifel.

Jack Ablin, Chief Investment Strategist bei Cresset Wealth Advisors, brachte die Skepsis gegenüber Bloomberg auf den Punkt: Microsoft werde derzeit von zwei Seiten attackiert: durch die Sorge vor astronomischen KI-Ausgaben auf der einen Seite und der Angst vor einer Disruption der eigenen Kernprodukte auf der anderen. Investoren neigten in dieser Phase der Unsicherheit dazu, "erst zu verkaufen und später Fragen zu stellen".

Analysten bleiben gespalten

Trotz des Ausverkaufs halten Teile der Wall Street an dem Wert fest. Die Deutsche Bank bekräftigte in einer Studie vom 26. Juni 2026 ihr Kaufvotum und ein Kursziel von 550 US-Dollar, wie Yahoo Finance berichtet. Das Analystenteam um Brad Zelnick zeigte sich zuversichtlich, dass Microsoft seine operativen Margen halten und ausbauen und über die kommenden Jahre weiter werthaltig wachsen könne. Im breiteren Bild liegt das durchschnittliche Kursziel laut der auf finanzen.net geführten Analystenübersicht bei 571,67 US-Dollar, ermittelt aus sieben Einschätzungen.

Den nächsten Härtetest liefert der Konzern selbst. Mit den für Ende Juli erwarteten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr wird sich zeigen, ob das Wachstum von Azure die enormen Investitionen rechtfertigt und ob der Ausblick die Anleger zurück in den Wert holt. Bis dahin bleibt die Frage offen, ob der Juni tatsächlich als schwächster Microsoft-Monat seit der Jahrtausendwende in die Statistik eingeht.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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