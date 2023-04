Microsoft-Aktie nach überzeugenden Zahlen nachbörslich gefragt

Der Softwarekonzern Microsoft hat am Dienstag nachbörslich seine Bücher geöffnet.

In seinem dritten Geschäftsquartal 2023 hat Microsoft einen Gewinn je Aktie von 2,45 US-Dollar erzielt. Das was mehr als vor Jahresfrist, als noch ein EPS von 2,22 US-Dollar in den Bücher gestanden hatte. Analysten hatten dem Unternehmen im Vorfeld einen Gewinn je Anteilsschein von 2,24 US-Dollar zugetraut.

Beim Umsatz verbesserte sich das Unternehmen von 49,36 Milliarden US-Dollar auf 51,12 Milliarden US-Dollar - hier hatten sich die Analystenschätzungen im Vorfeld auf 51,11 Milliarden US-Dollar belaufen, Microsoft überzeugte bei dieser Kennzahl also.

Die Microsoft-Aktie zeigt sich im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise 4,29 Prozent höher bei 289,03 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at