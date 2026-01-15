Microsoft Aktie

Nach Preiserhöhungen 15.01.2026 10:27:38

Microsoft-Aktie stärker: Kartell-Ärger in der Schweiz

Die schweizerische Wettbewerbskommission ermittelt gegen den US-amerikanischen Hard- und Softwareanbieter Microsoft.

Es geht um die Preise, wie das Sekretariat mitteilt.

"Die in jüngerer Zeit festgestellten zahlreichen Preiserhöhungen könnten Hinweise auf unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen darstellen", heißt es. Unter anderem hätten Kunden erhebliche Erhöhungen der Lizenzpreise für Microsoft-Produkte angezeigt, insbesondere für Microsoft 365. Das wird von vielen Unternehmen, Verwaltungen und Instituten genutzt.

Bei der nun eingeleiteten Voruntersuchung soll geklärt werden, ob das Kartellgesetz verletzt worden ist. Es verbietet nicht nur Preisabsprachen zwischen Unternehmen, sondern auch den "Missbrauch einer marktbeherrschenden oder relativen marktmächtigen Stellung".

Die Microsoft-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise 0,51 Prozent höher bei 461,70 US-Dollar.

/oe/DP/mis

BERN (dpa-AFX)

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

12.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
05.01.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
