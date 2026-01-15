Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Nach Preiserhöhungen
|
15.01.2026 10:27:38
Microsoft-Aktie stärker: Kartell-Ärger in der Schweiz
"Die in jüngerer Zeit festgestellten zahlreichen Preiserhöhungen könnten Hinweise auf unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen darstellen", heißt es. Unter anderem hätten Kunden erhebliche Erhöhungen der Lizenzpreise für Microsoft-Produkte angezeigt, insbesondere für Microsoft 365. Das wird von vielen Unternehmen, Verwaltungen und Instituten genutzt.
Bei der nun eingeleiteten Voruntersuchung soll geklärt werden, ob das Kartellgesetz verletzt worden ist. Es verbietet nicht nur Preisabsprachen zwischen Unternehmen, sondern auch den "Missbrauch einer marktbeherrschenden oder relativen marktmächtigen Stellung".
Die Microsoft-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise 0,51 Prozent höher bei 461,70 US-Dollar.
/oe/DP/mis
BERN (dpa-AFX)
Analysen zu Microsoft Corp.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|396,90
|0,61%