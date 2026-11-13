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Ausfall 13.11.2026 10:00:00

Microsoft-Aktie tiefer: Technische Störung trifft Unternehmen und Verbraucher

Microsoft-Aktie tiefer: Technische Störung trifft Unternehmen und Verbraucher

Microsoft kämpft erneut mit einer größeren technischen Herausforderung, die zahlreiche Nutzer und Unternehmen betrifft.

Eine stundenlange Großstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.

Microsoft kämpft mit weltweiten Ausfällen

Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle, der zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieb. Nachdem zunächst Probleme bei Exchange-Mailboxen in den USA gemeldet worden waren, warnte der Konzern, dass die Störung weltweit die Verbindung zu Microsoft-365-Diensten beeinträchtigen könne. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht.

Microsoft kommt bei Behebung der Störung voran

Laut jüngsten Angaben der Microsoft-Ingenieure wurde auf betroffenen Servern ein Prozess überlastet, der für den Aufbau sicherer Verbindungen zuständig ist - woraufhin die Rechner keine Anfragen mehr verarbeiteten. Zudem machte der Konzern die jüngste Konfigurationsänderung rückgängig, die zeitlich mit dem Beginn der Störung zusammenfiel.

Zwischendurch schien Microsoft bereits einen Erfolg vermelden zu können: Ein Teil der Server werde wieder ans Netz gebracht - "und sie bleiben soweit stabil". Wenig später folgte jedoch der Rückschlag: Wiederhochgefahrene Server drohten erneut auszufallen, sobald wieder Datenverkehr auf sie traf. Auch ein späterer Versuch, Teile der Infrastruktur isoliert hochzufahren, brachte zunächst nur teils positive Ergebnisse; weitere Gegenmaßnahmen griffen nach Konzernangaben nicht wie erhofft.

Nun zeichnet sich eine Verbesserung ab. "Dank unserer jüngsten Maßnahmen zur Datenverkehrsoptimierung verzeichnen wir positive Ergebnisse hinsichtlich der Dienststabilität und einer erhöhten Kapazität", teilte Microsoft auf der Plattform X mit. Die Maßnahmen würden schrittweise auf weitere betroffene Regionen ausgeweitet, um eine dauerhafte Stabilisierung zu gewährleisten. Der Konzern erklärte zudem, für Anwender stehe ein ausführlicheres Update zur Verfügung.

Zuvor hatte Microsoft angesichts anhaltender Ungleichgewichte bei der Datenverkehrssteuerung nach alternativen Wegen gesucht, um die Kapazitäten zu erhöhen. Ob und wann sämtliche Microsoft-365-Dienste wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen, geht aus den jüngsten Angaben zunächst nicht hervor.

Microsoft hatte bereits Ende August mit einem großen Ausfall zu kämpfen

Ausfälle von Online-Diensten gehören zum Alltag - meist sind sie aber nur von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme in den riesigen Cloud-Infrastrukturen so gravierend, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts Cloud- und E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen großflächigen Ausfall durchlebt, bei dem sich Nutzer über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen konnten.

Die Microsoft-Aktie gibt vorbörslich an der NASDAQ 1,26 Prozent auf 516,42 US-Dollar ab.

REDMOND (dpa-AFX)

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