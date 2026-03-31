Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rekordserie 31.03.2026 12:24:00

Microsoft-Aktie unter Druck: Debatte um KI-Potenzial spaltet Analysten

Microsoft-Aktie unter Druck: Debatte um KI-Potenzial spaltet Analysten

Die Microsoft-Aktie bleibt deutlich hinter dem S&P 500 zurück. Experten sehen eine Rekordserie monatlicher Underperformance - und streiten über Microsofts Geschäftsmodell.

• Microsoft-Aktie bleibt hinter dem S&P 500 zurück
• Diversifiziertes Geschäftsmodell sorgt für Diskussionen
• Expertenmeinungen im Blick

Die Microsoft-Aktie befindet sich weiter auf Talfahrt: Acht Monate in Folge könnte der Tech-Riese hinter dem S&P 500 zurückbleiben. Laut Jeffrey Favuzza, Analyst bei Jefferies, würde dies eine Rekordserie monatlicher Underperformance bedeuten. Die Aktie verlor seit Jahresbeginn kräftige 25,78 Prozent während der S&P 500 lediglich 7,33 Prozent nachgab.

Microsofts diversifiziertes Geschäftsmodell - Vorteil oder Bremse?

Anhaltende Kursverluste haben eine Debatte über die Vorzüge von Microsofts diversifiziertem Geschäftsmodell ausgelöst. Anders als andere Hyperscaler wie Google oder Amazon verfüge Microsoft über ein massives Anwendungssoftware-Geschäft. "Microsoft ist wirklich der einzige Anbieter, der ein massives Anwendungs-Geschäft hat und gleichzeitig ein massiver Hyperscaler ist. Das ist etwas, worüber Investoren wohl positiv denken sollten", schrieb Mark Moerdler, Aktienanalyst bei Bernstein Research, gemäß MarketWatch.

Dieses Geschäftsmodell bietet Microsoft die Möglichkeit, Künstliche Intelligenz nicht nur über die Cloud, sondern auch über Softwareprodukte wie Microsoft 365 zu monetarisieren. Allerdings müssen Kapazitäten zwischen Azure-Produkten, Copilot-Funktionen und Forschungs- und Entwicklungsprojekten aufgeteilt werden. Moerdler erklärt weiter: "Das führt kurzfristig zu weniger Umsatz und gibt Investoren nicht die ‚sofortige Befriedigung‘, die sie gesucht haben."

Cloud-Geschäft enttäuscht - Vorsichtige Expertenmeinungen

Trotz der langfristigen Vorteile bleiben Investoren skeptisch. Viele hofften, dass Microsofts Cloud-Geschäft im Gleichschritt mit Konkurrenten wie Alphabet und Amazon beschleunigt - und wurden enttäuscht, heißt es. Guggenheim-Analyst John DiFucci warnt laut MarketWatch: Microsoft habe "viele Mäuler zu füttern" und das sei keine "gute Entschuldigung" für die enttäuschende Azure-Performance. Zwar betonte CFO Amy Hood, dass das Azure-Wachstum bei mehr Kapazität höher ausfallen würde, doch laut DiFucci gelte dies auch für "alle anderen" öffentlichen Cloud-Anbieter.

Moerdler bleibt dennoch optimistisch: Er rechne damit, dass der Umsatz von Azure "in den nächsten zwei Quartalen schrittweise beschleunigen wird."

Tatsächlich deutet sich am Dienstag eine Stabilisierung der Microsoft-Aktie an: Trotz der anhaltenden Skepsis notiert der Anteilsschein im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 1,37 Prozent im Plus bei 364,10 US-Dollar.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rheinmetall-Aktie fester: Selenskyj attackiert Papperger nach umstrittenem Vergleich

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

mehr Analysen
25.03.26 Microsoft Buy UBS AG
11.03.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
06.03.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 318,00 1,42% Microsoft Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Letztlich mehrheitlich Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen