Microsoft-Aktie vorbörslich im Minus: Microsoft kauft sich bei Londoner Börse ein - Kooperation bei Cloud

Der US-Konzern erwerbe dazu ein Aktienpaket von vier Prozent, teilten beide Seiten am Montag in London mit. Microsoft übernehme die Anteile der London Stock Exchange (LSE) von einem Konsortium um Blackstone und Thomson Reuters. Zudem rücke der Microsoft-Manager Scott Guthrie in den Verwaltungsrat der LSE auf. Der Deal ist Teil einer zehnjährigen Partnerschaft rund um Datenanalyse und Cloud-Infrastruktur, der Microsoft im Laufe der Jahre rund 2,8 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd. Euro) einbringen könnte.

Die Microsoft-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 0,21 Prozent tiefer bei 245,21 US-Dollar.

LONDON/REDMOND (dpa-AFX)