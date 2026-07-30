Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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30.07.2026 05:04:00
Microsoft-Aktie zieht nach deutlich gewachsenen Geschäftszahlen kräftig an
Die Cloud-Umsätze und die Zahl der Copilot-Nutzer steigen deutlich, sodass Microsofts Kasse weiter klingelt. Nur die PC- und Xbox-Geschäfte gehen zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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