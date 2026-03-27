IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
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27.03.2026 15:52:00
Microsoft-Alternative: Nextcloud und Ionos entwickeln quelloffenes „Euro-Office“
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