21.01.2026 18:14:00
Microsoft-Alternative: Sozialversicherer erproben OpenDesk für den Ernstfall
Wenn die Standard-IT versagt, soll die Bundes-Office-Suite künftig den Behördenbetrieb retten. Ein Pilotprojekt für einen solchen „Notfallarbeitsplatz“ läuft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
