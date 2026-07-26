Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.07.2026 00:30:00
Microsoft and Meta Platforms Are Negative in 2026. Here's My Favorite One to Buy Now.
Being a Microsoft (NASDAQ: MSFT) and Meta Platforms (NASDAQ: META) investor in 2026 has been pretty disappointing. The stocks are both negative for the year, with Meta down nearly 10% while Microsoft is down over 20%. With these two widely being considered two of the major AI hyperscalers, it's surprising to see their stocks down so much, but the market hasn't bought what these two are selling.All of that could change in the next few days as they report final results, but in the meantime, I think there's a clear winner to load up on.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|21.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|523,50
|-1,86%
|Microsoft Corp.
|335,85
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.