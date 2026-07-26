Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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27.07.2026 00:30:00

Microsoft and Meta Platforms Are Negative in 2026. Here's My Favorite One to Buy Now.

Being a Microsoft (NASDAQ: MSFT) and Meta Platforms (NASDAQ: META) investor in 2026 has been pretty disappointing. The stocks are both negative for the year, with Meta down nearly 10% while Microsoft is down over 20%. With these two widely being considered two of the major AI hyperscalers, it's surprising to see their stocks down so much, but the market hasn't bought what these two are selling.All of that could change in the next few days as they report final results, but in the meantime, I think there's a clear winner to load up on.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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21.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
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Meta Platforms (ex Facebook) 523,50 -1,86% Meta Platforms (ex Facebook)
Microsoft Corp. 335,85 0,09% Microsoft Corp.

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