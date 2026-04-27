Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
27.04.2026 16:49:00
Microsoft and OpenAI aren’t breaking up. But they’re not exclusive anymore.
The companies agreed to a deal that they said gives them more flexibility. As part of it, Microsoft will stop sharing its revenue.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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