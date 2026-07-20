Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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20.07.2026 11:56:00
Microsoft arbeitet an Lösung für WSUS-Störungen
Die Update-Software WSUS hat seit vergangener Woche mit Problemen zu kämpfen, hat Microsoft nun eingeräumt. Es gibt erste Fixes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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20.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
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20.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar (dpa-AFX)
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17.07.26
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17.07.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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15.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
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15.07.26
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|-0,86%
|Microsoft Corp.
|352,55
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