Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Folgen der Microsoft-Panne
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17.11.2026 15:35:38
Microsoft-Ausfall und die Folgen: Warum Versicherer wohl kaum zur Kasse gebeten werden
Denn die Verträge in vielen Fällen decken laut Meyerthole Siems Kohlruss nur bösartige Angriffe ab, nicht jedoch den Ausfall eines Dienstleisters - in diesem Falle Microsoft. Abgesehen davon haben viele Unternehmen ohnehin keine Cyberpolicen abgeschlossen. Die Störung hatte am vergangenen Donnerstagabend begonnen und war erst am Freitagnachmittag behoben. Ursache war laut Microsoft ein fehlerhaftes Update. Aus Versicherungssicht handelte es sich um einen "Bedienfehler beim Dienstleister", wie es in der MSK-Mitteilung hieß.
Die weltweiten volkswirtschaftlichen Schäden könnten sich auf mehrere Milliarden Dollar belaufen. Ähnlich wie bei Naturkatastrophen wird die von Versicherungen übernommene Summe jedoch weit niedriger sein. Meyerthole Siems Kohlruss verweist auf internationale Schätzungen: Die Cyberfachleute des kanadischen Unternehmen Morningstar DBRS hatten die weltweiten versicherten Schäden auf bis zu 500 Millionen Dollar beziffert, der israelische Sicherheitsdienstleister Kovrr auf 700 Millionen Dollar.
Die Microsoft-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 1,14 Prozent tiefer bei 512,09 US-Dollar.
/cho/DP/jha
KÖLN/MÜNCHEN (dpa-AFX)
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