KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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06.07.2026 16:54:19

Microsoft baut wegen KI mehrere tausend Stellen ab

Der Softwarekonzern kündigte am Montag an, 4800 Stellen zu streichen. Dafür will Microsoft heuer 190 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investierenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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