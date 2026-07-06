KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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06.07.2026 16:54:19
Microsoft baut wegen KI mehrere tausend Stellen ab
Der Softwarekonzern kündigte am Montag an, 4800 Stellen zu streichen. Dafür will Microsoft heuer 190 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investierenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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