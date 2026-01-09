Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
09.01.2026 11:26:00
Microsoft bestätigt: Telefonische Windows-Aktivierung ist passé
Die Telefonaktivierung von Windows ist laut Bandansage „derzeit“ nicht verfügbar. Microsoft bestätigt nun: Sie ist Geschichte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
