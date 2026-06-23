KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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23.06.2026 05:19:00
Microsoft bestellt großes Gaskraftwerk für KI in Texas
Microsofts KI braucht viel Strom. Für ein neues Rechenzentrum in Texas wird Chevron Erdgas verstromen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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