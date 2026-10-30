Microsoft: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Microsoft stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,89 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 5,12 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 129,19 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 106,97 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at