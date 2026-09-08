Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
08.09.2026 18:30:30
Microsoft Breaks Out Azure Sales at $100 Billion Annualized Pace, Reorganizes AI Segments
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|Microsoft Corp.
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