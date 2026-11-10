Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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11.11.2026 00:00:16
Microsoft Briefly Overtakes Nvidia as Jensen Huang Affair Helps Erase $1.8 Trillion Lead
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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20:04
|Dow Jones-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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18:01
|Börse New York: Dow Jones am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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16:01
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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10.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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10.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
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10.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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09.11.26
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Analysen zu Microsoft Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|29 540,00
|-1,07%
|Microsoft Corp.
|470,25
|-1,50%
|NVIDIA Corp.
|156,64
|3,60%
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