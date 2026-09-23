Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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23.09.2026 22:30:00
Microsoft Brings Snapdragon X2 to Smallest Surface Pro and Laptop Lines
The 12-inch Surface Pro and 13-inch Surface Laptop get brought up to speed with Qualcomm’s latest processors. And there’s a new Surface Mouse with haptics.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Microsoft Corp.
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