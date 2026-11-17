Microsoft Aktie
ISIN: ARDEUT110285
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17.11.2026 02:11:34
Microsoft bug undetected since July triggered worldwide outage
The outage is a reminder of the risks of relying so heavily on a single technology vendorWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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