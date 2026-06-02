Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.06.2026 15:05:34
Microsoft Build 2026 Recap: AI in Windows, Data Center Conflicts and Chips Galore
We're on the ground in San Francisco for Microsoft CEO Satya Nadella's keynote address. Here's what's happening.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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03.06.26
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02.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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|Microsoft Corp.
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