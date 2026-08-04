AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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04.08.2026 21:30:00

Microsoft CEO Satya Nadella Just Announced Great News for AMD Stock Investors

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has been on fire over the past 12 months, with its shares soaring 169% despite a recent pullback. The company is capitalizing on the expanding artificial intelligence (AI) infrastructure spending, and its revenue and earnings have been growing at a good clip as a result. However, AMD may still only be getting started. Recent comments from Microsoft (NASDAQ: MSFT) CEO Satya Nadella highlight the large opportunity AMD can tap into over the next few years. Here is what investors need to know. Image source: The Motley Fool.Nvidia's GPUs (Graphics Processing Units) were the defining hardware of the first phase of the ongoing AI revolution. However, we are now moving into a new era dominated by AI agents, or at least, that's what some industry insiders, including Nvidia's CEO, Jensen Huang, believe. AI agents are autonomous systems that don't need direct input to take action. They can organize, plan, execute, and work toward goals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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