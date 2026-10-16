NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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16.10.2026 10:53:00

Microsoft CEO Satya Nadella Just Shared Bad News for Nvidia and Great News for This Rival Chipmaker

Microsoft (NASDAQ: MSFT) is planning a big change to its Azure cloud computing data centers starting next year. It will rely much more on its custom-designed silicon than on leading graphics processing units (GPUs) like those from Nvidia (NASDAQ: NVDA). It's already made significant progress in expanding workloads for its Maia 200 chips, and it expects its next-generation Maia 300 chips to deliver significant improvements when it starts deploying them next year.

"Starting next calendar year, we will scale our Maia family to multi-gigawatt deployments, making it the primary inference system for our own product and services," CEO Satya Nadella said.  That's great news for its custom chip partner, Marvell Technology (NASDAQ: MRVL), and bad news for Nvidia.

Image source: Microsoft.

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