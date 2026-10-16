NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.10.2026 10:53:00
Microsoft CEO Satya Nadella Just Shared Bad News for Nvidia and Great News for This Rival Chipmaker
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is planning a big change to its Azure cloud computing data centers starting next year. It will rely much more on its custom-designed silicon than on leading graphics processing units (GPUs) like those from Nvidia (NASDAQ: NVDA). It's already made significant progress in expanding workloads for its Maia 200 chips, and it expects its next-generation Maia 300 chips to deliver significant improvements when it starts deploying them next year.
"Starting next calendar year, we will scale our Maia family to multi-gigawatt deployments, making it the primary inference system for our own product and services," CEO Satya Nadella said. That's great news for its custom chip partner, Marvell Technology (NASDAQ: MRVL), and bad news for Nvidia.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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16.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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16.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|29 060,00
|1,25%
|Microsoft Corp.
|471,05
|-2,13%
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
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