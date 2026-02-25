Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 14:55:40

Microsoft-Chef: Europäische Daten bleiben in Europa

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Angesichts wachsenden europäischen Misstrauens gegen die USA umwirbt der US-Softwarekonzern Microsoft seine europäischen Kunden mit Sicherheitsgarantien. Nutzer sollen in Microsoft-Rechenzentren gespeicherten Anwendungen und Daten komplett gegen Zugriff von außen sichern können. Das sagte Konzernchef Satya Nadella bei einem Kundenkongress in München. Souveränität sei in diesen Tagen ein großes Thema, sagte Nadella - "was eine absolut legitime Sorge ist".

Auf Wunsch separate europäische Rechenzentren

So sollen die Microsoft-Kunden "souveräne Kontrolle" über ihre Daten und Anwendungen haben, sowohl durch Verschlüsselung als auch in privaten Clouds, die von den großen Rechenzentren des Unternehmens separiert sind. Dies gilt auch für Softwareentwicklung von KI-Anwendungen, die nach Nadellas Worten nunmehr ebenfalls auf lokalen Rechnersystemen möglich sein soll. Dieser "Foundry" genannte Dienst ist bislang nur in einer Cloud zugänglich.

Nadella sicherte darüber hinaus zu, dass das Unternehmen seine Erkenntnisse über Cyberbedrohungen teilen werde. "Weil Cyberattacken nicht innerhalb von Landesgrenzen kommen, sondern von überall", sagte der Microsoft-Chef. "Deswegen wäre eine souveräne Cloud ohne Zugriff auf globale Sicherheitserkenntnisse eine massive Verwundbarkeit."

Microsoft für "europäische Datengrenze"

Deutschland-Chefin Agnes Heftberger stieß ins gleiche Horn: Für die Nutzung Künstlicher Intelligenz sei Vertrauen notwendig, sagte die Managerin. Es gebe für diese Souveränitätsanforderungen wichtige Bausteine, zum Beispiel eine europäische Datengrenze, Kontrollmechanismen in Public Cloud Angeboten und auch Patenschaften, um gemeinsam gegen Cyberkriminalität und Cyberattacken ankämpfen zu können.

Anlass der Zusicherungen waren die Sorgen in europäischer Politik und Wirtschaft, dass europäische Daten in den Rechenzentren der großen US-Konzerne nicht sicher vor etwaigem Zugriff des US-Sicherheits- und Spionageapparats sein könnten. Nadella hatte am Vortag bereits in London gesprochen. Eigentliches Thema der "AI Tour" war jedoch die Werbung für Microsofts KI-Angebote./cho/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

mehr Analysen
06.02.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
29.01.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 337,60 2,18% Microsoft Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen