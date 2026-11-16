Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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16.11.2026 08:01:00
Microsoft-Cloud-Ausfall führte zu 15 Verletzten im Phantasialand
Im Phantasialand Brühl gab ein System Alarm – die E-Mails kamen aufgrund des Microsoft-Ausfalls nicht an. Es gab 15 Verletzte.
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