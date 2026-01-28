Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
28.01.2026 22:34:30
Microsoft Continues to Spend Big on A.I. While Profit Jumps 60%
The company said on Wednesday that revenue in the most recent quarter was $81.3 billion, but its share price dropped more than 5 percent in after-hours trading.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
07:30
|Meta, Microsoft and the tyranny of small differences (Financial Times)
|
07:30
|Meta, Microsoft and the tyranny of small differences (Financial Times)
|
29.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Microsoft brechen ein - Bedenken am Wachstum im KI-Bereich (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Microsoft dämpft Stimmung an Wall Street (Dow Jones)