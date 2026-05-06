Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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06.05.2026 04:57:48
Microsoft Delivers Huge News for Nvidia Stock Investors
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is investing significantly in its proprietary chip technology.*Stock prices used were the afternoon prices of May 3, 2026. The video was published on May 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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06.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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06.05.26
|Fusion start-up backed by Bill Gates plans UK’s first commercial plant (Financial Times)
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05.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones steigt nachmittags (finanzen.at)
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05.05.26
|Google, xAI and Microsoft agree to US national security reviews of new AI models (Financial Times)
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01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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01.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
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01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
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