AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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26.08.2026 18:38:01
Microsoft Earns 31% More Than It Did a Year Ago and Is Worth Less
Microsoft (NASDAQ:MSFT) has just reported what was possibly one of the best years in its history. In fiscal 2026 (the year ended June 30), revenue rose 18% to $331.8 billion, and net income grew 31% to $133.7 billion.The stock, however, did not follow the same path. Microsoft's market cap, at about $3.59 trillion as of this writing, sits about 4.5% below where it was a year ago.How did this happen? The market put a different price on earnings. A year ago, investors paid about 37 times earnings for Microsoft. Today they pay about 27 times earnings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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