Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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18.05.2026 09:16:00
Microsoft Edge: Keine Klartext-Passwörter mehr im Browserprozess
Microsofts Edge hatte alle Passwörter aus dem Passwort-Manager beim Start geladen und im Klartext vorgehalten. Jetzt aber nicht mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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