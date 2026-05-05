Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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05.05.2026 08:59:00
Microsoft Edge: Passwörter landen als Klartext im Speicher
Der Edge-Passwort-Manager wirkt sicher: Verschlüsselte Speicherung, von Windows Hello gesichert. Im Speicher liegt aber Klartext.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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01.05.26
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|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
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01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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01.05.26
|Pentagon signs new military AI deals with Nvidia, Microsoft and Amazon (Financial Times)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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