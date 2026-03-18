Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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18.03.2026 10:32:00
Microsoft ergänzt Passkey-Option in Entra-ID-Registrierungskampagnen
Ab April dieses Jahres will Microsoft Passkey-Unterstützung zu Entra-ID-Registrierungskampagnen hinzufügen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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13.03.26
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