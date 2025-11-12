Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
12.11.2025 11:45:00
Microsoft ermöglicht externe Passkey-Verwaltung in Windows 11
Microsoft hat die Passkey-Verwaltung in Windows 11 aufgebohrt. Nun können das externe Programme übernehmen – etwa 1Password und Bitwarden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
