Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.10.2026 13:23:00
Microsoft erweitert KI-Modellfamilie MAI um drei Audio-Modelle
Microsoft-Logo auf einem Schild vor einem Firmengebäude" />
Mit MAI-Transcribe-2-Streaming, MAI-Voice-2.1 und MAI-Voice-2.1-Flash erweitert Microsoft seine eigene KI-Modellfamilie um Audio-Funktionen für Voice-Agents.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
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29.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|01.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
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|28.09.26
|Microsoft Buy
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|25.09.26
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|28.09.26
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|27 820,00
|0,51%
|Microsoft Corp.
|459,65
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