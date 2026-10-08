Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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08.10.2026 15:06:48
Microsoft expands Xbox’s movie, TV ambitions with new division
XP will centralise efforts around such ventures but is not itself a production companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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08.10.26
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|Microsoft Corp.
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