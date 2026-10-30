Microsoft gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Microsoft gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,92 USD gegenüber 3,72 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,67 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 92,28 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at