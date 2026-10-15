Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.10.2026 10:15:02
Microsoft Had Its Best Quarter in 28 Years. Is it Too Late to Buy the Stock?
Microsoft (NASDAQ:MSFT) has had a challenging past 12 months, as many investors think that artificial intelligence (AI) will displace the services that many software corporations, including Microsoft, provide. However, the tech giant has roared back over the past three months.
During the third quarter of the calendar year, the company's shares gained almost 38%, its best quarterly performance since 1998. It would have been nice to buy Microsoft's shares three months ago, before its third-quarter run, but is there any more upside from current levels? Let's find out.
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