Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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21.07.2026 18:25:00

Microsoft has 3 secret weapons that could drive its stock 50% higher, analyst says

Wall Street is misjudging Microsoft’s AI strategy, according to Morgan Stanley.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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