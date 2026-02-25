LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
|
25.02.2026 06:00:16
Microsoft hunts for new London HQ on Elizabeth Line
Sites from Paddington to Canary Wharf under consideration amid dearth of top-quality office space in UK capitalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!