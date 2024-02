Microsoft investiert 3,2 Milliarden Euro in KI in Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der US-Softwarekonzern Microsoft will nach Angaben seines Präsidenten Brad Smith 3,2 Milliarden Euro in den beiden Jahren 2024 und 2025 in Deutschland in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) investieren. Eine entsprechende Ankündigung machte Smith bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Microsoft nehme die Investition vor, "weil wir ein so großes Vertrauen haben in Deutschland", sagte Smith. Mit den Mitteln sollen nach seinen Worten KI-Zentren in Deutschland und Trainingsprogramme in Sachen KI signifikant ausgebaut werden. Scholz betonte, eine Investition in dieser Größenordnung geschehe "nicht jeden Tag". Es reihe sich aber ein in viele andere Investitionen in Deutschland. "Sie haben damit zu tun, dass Deutschland sehr entschieden dabei bleibt, eine offene Volkswirtschaft zu sein", sagte der Kanzler.

